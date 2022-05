MAFS-Kim verhuist weer terug naar Tenerife voor ’nieuw avontuur’

In haar Instagrampost schrijft Kim: „Nederland je was geweldig maar ik ga terug naar het geweldige mooie eiland om hier weer een mooi, nieuw avontuur aan te gaan.” De Brabantse woonde in het verleden al op het Spaanse eiland.

Kim trouwde in het programma met Antoine. Al gauw werd duidelijk dat het voor haar te snel en teveel was na het overlijden van haar vriend vorig jaar. Of Kim en Antoine getrouwd zullen blijven, wordt volgende week pas duidelijk in Married at first sight.