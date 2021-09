Proces tegen Belgische kunstenaar Jan Fabre wegens wangedrag start in maart

De rechtbank behandelt de zaak op 25 maart en 1 april. Fabre en de twaalf vermeende slachtoffers waren dinsdag niet aanwezig bij de inleidende zitting, maar volgens de advocaat van Fabre zal hij wel komen als het proces in maart van start gaat.

Volgens de advocaat is er in de media een karikaturaal en onjuist beeld van haar cliënt geschetst en is Fabre al publiekelijk aan de schandpaal genageld. „Hij heeft geen strafbare feiten gepleegd en dat zullen wij ook aantonen voor de rechtbank.”

In het kader van de #MeToo-beweging klaagden in 2018 in een open brief twintig (oud-)dansers van Troubleyn Jan Fabre aan voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Daarop werd een arbeidsrechtelijk onderzoek ingesteld en de zaak vervolgens naar de strafrechter verwezen.