TV

Kijkers argwanend over verstoring live-uitzending Jinek: ’Alles voor de kijkcijfers’

De live-uitzending van Jinek is dinsdagavond verstoord door twee mannen. De heren wilden in de RTL4-talkshow aandacht vragen voor de misstanden in Qatar, het land waar dit jaar het WK voetbal wordt gehouden. „Laten we opstaan voor Qatar”, schreeuwden ze. Maar niet iedere kijker is ervan overtuigd da...