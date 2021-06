Douwe Bob en zijn vriendin Anouk uit elkaar

„Mijn laatste vriendin Anouk en ik zijn nu niet samen, nee”, vertelt Douwe Bob aan Grazia „Maar je weet niet hoe dingen gaan. Ik geloof dat we zielsverwanten zijn. Misschien wordt het ooit weer iets, we blijven van elkaar houden. Maar ik gun haar het beste. Als zij nu een leuke gast tegenkomt, denk ik serieus dat ik heel gelukkig voor haar zou kunnen zijn.”

Het nummer Was It Just Me op zijn nieuwe album gaat over zijn ex. „Het is volgens mij een van de mooiste nummers die ik ooit heb geschreven, een zware break-upsong. Wat dat betreft ook de vreemde eend in de bijt, want de rest is vrij positief. Ik ga het ook vertalen in het Frans, omdat het qua melodie bijna een chanson is en het gewoon past.”