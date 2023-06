Dwayne Johnson bevestigt terugkeer in Fast & Furious

Het eerste deel, ook wel bekend als Fast & Furious 10, kwam twee weken geleden uit. Daarin verscheen Johnson al kort aan het einde van de film. „HOBBS IS BACK”, schrijft Johnson onder de video. „Jullie reacties over de hele wereld op de terugkeer van Hobbs in Fast X hebben ons omvergeblazen.”

In de laatste scène van Fast X bespreekt hij de toekomst met Dante Reyes (gespeeld door Jason Momoa) en zeggen ze dat deze film het vervolg is van de reeks die zal overgaan in Fast X: Part II. De film zou gebaseerd zijn op een scenario van de oude Fast & Furious-medewerker Chris Morgan.

Ruzie

De nieuwe actiefilm dient volgens Johnson als een fris nieuw hoofdstuk dat opgezet is voor Fast X, deel twee. „Afgelopen zomer hebben Vin (Diesel) en ik het verleden achter ons gelaten.” De twee hadden jarenlang ruzie omdat ze het fundamenteel oneens waren over hoe een film gemaakt wordt.

Johnson speelde agent Hobbs van 2011 tot de spin-off film in 2019. Twee jaar geleden zei hij tegen CNN niet meer terug te keren in de serie.