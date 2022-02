Juryleden verlaten set The Masked Singer na onthulling Rudy Giuliani

Giuliani, eens burgemeester van New York en later de persoonlijk advocaat van Donald Trump, is een omstreden politiek figuur. Hij bleef na de Amerikaanse stembusgang in 2020 lang volhouden dat de verkiezingen ’gestolen’ waren van zijn cliënt.

In The Masked Singer, oorspronkelijk een Zuid-Koreaans format, zingen bekende mensen verkleed als bijvoorbeeld een ananas, champignon of kwal. Een jury moet vervolgens aan de hand van aanwijzingen raden wie er achter de vermomming zit. In 2020 was er al eens commentaar op de Amerikaanse versie van The Masked Singer omdat de Republikeinse politica Sarah Palin onder een berenkostuum bleek te zitten.

Volgens Deadline keerden Thicke en Jeong uiteindelijk terug naar de set. Medejuryleden Jenny McCarthy en Nicole Scherzinger waren daar blijven zitten en maakten wel een praatje met Giuliani. De entertainmentsite maakt niet bekend welk kostuum de oud-burgemeester droeg en welk liedje hij zong, omdat de betreffende aflevering nog niet is uitgezonden.