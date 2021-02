Dolly Parton wil geen standbeeld van zichzelf: ’Ongepast in deze tijd’

„Ik voel me vereerd en nederig door het idee, maar ik heb ze gevraagd om dat plan toch stop te zetten”, laat Parton op Twitter weten. „Gezien alles wat er nu gaande is in de wereld vind ik het niet gepast om nu een standbeeld van mij neer te zetten.”

Parton zegt dat ze het standbeeld in de toekomst, als er dan nog sprake van is, natuurlijk met liefde ontvangt. Dat kan wat haar betreft ook na haar overlijden. „Ondertussen zal ik mijn best blijven doen om de staat trots te maken.”