Hoe lang kan prins Andrew nog ZWIJGEN?

Proberen tot prins Andrew door te dringen, is als praten tegen een muur, stelt advocate Gloria Allred

De druk op prins Andrew neemt steeds meer toe. Lange tijd was het met name vermeend slachtoffer Virginia Roberts die zich voortdurend tegen hem uitsprak. Maar nu trekken vier andere vermeende slachtoffers van misbruikmiljardair Jeffrey Epstein hun mond open via een schriftelijk pleidooi. Zij smeken de prins om te gaan samenwerken met de FBI, zodat de praktijken van Epstein aan het licht komen. Hoe lang kan prins Andrew de publieke opinie nog weerstaan?