Nicolette Kluijver gaat dierenshow voor kinderen presenteren

Kinderpret met Nicolette, zo is de naam van het nieuwe programma dat in acht delen op Videoland wordt uitgezonden. „Het wordt een supersympathiek en leuk programma. We gaan op pad, maken liedjes over varkens en hebben een knutselwerk gemaakt.”

Nicolette presenteert sinds haar overstap naar RTL in 2014 Expeditie Robinson. Daarnaast is ze onder andere als presentatrice te zien geweest in Adam zkt Eva en In de voetsporen van Dr. Pol.