Dochter Steven Spielberg gaat vader achterna

Fotobewerking Steven Spielberg en Mikaela. Ⓒ Getty Images

MIKAELA SPIELBERG, de geadopteerde dochter van de vermaarde regisseur STEVEN SPIELBERG (73) en actrice KATE CAPSHAW (67), ambieert net zo’n mooie Hollywood-carrière. Echter, het is maar de vraag of we de 24-jarige ook daadwerkelijk in de bioscoop zullen zien. Mikaela is namelijk, onder haar alias Mika Sugar actief in... de pornobusiness.