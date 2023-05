Ed Sheeran geeft onverwachts optreden op straat in New York

Sheeran klom op een auto, terwijl hij werd toegeroepen door fans die het tafereel vrijwel meteen begonnen te filmen met hun mobiele telefoons. Daarna begon de zanger het nummer Boat te zingen, een van de nummers van zijn nieuwe plaat.

De zanger heeft vrijdag het album genaamd - (Subtract) uitgebracht, een dag nadat de rechter in New York had geoordeeld dat de zanger zich niet schuldig heeft gemaakt aan plagiaat met zijn nummer Thinking Out Loud. Sheeran was aangeklaagd omdat zijn hit uit 2014 te veel zou lijken op Let's Get It On van Marvin Gaye uit 1973.

Eerder werd de Britse zanger ook al beschuldigd van plagiaat voor zijn nummer Shape Of You uit 2017. Ook toen werd hij niet schuldig bevonden.