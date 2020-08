Dirty Harry-acteur Reni Santoni overleden

Santoni speelde ook de rol van pizzachef Poppy in Seinfeld. Hij is zaterdag overleden in een hospice, na een lang ziekbed, laat tv-schrijver en producer Tracy Newman weten.

„Hij is lange tijd ziek geweest”, vertelt ze in een eerbetoon aan haar goede vriend op Facebook. Degenen die hem kennen weten hoe grappig hij was, wat een fantastische acteur, improvisator, performer, etc. Zo briljant. Ik hield erg veel van hem en zal hem verschrikkelijk missen. Opnieuw een held verloren.”