Netflix past naam Elliot Page aan in filmcredits

The Umbrella Academy vertelt over een groep superhelden. Vanya is een vrouwelijk personage en dat gaat niet veranderen, aldus bronnen bij Netflix.

De streamingdienst gaat wel de naam Ellen Page veranderen in Elliot Page op de credits van alle Netflix-titels waarin de acteur te zien is. Ook op de gezaghebbende filmsite IMDB was de naam Ellen Page dinsdagavond al aangepast naar Elliot Page.

De acteur schitterde in filmhits als Juno, Inception en X-Men. Page noemt zichzelf in de post non-binair, wat betekent dat hij zich noch als man, noch als vrouw identificeert. Hij wil wel als hij/hem worden aangesproken. Page kwam zes jaar geleden uit de kast als queer en profileerde zichzelf als een van de meest zichtbare lhbti-sterren van Hollywood.