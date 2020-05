Pinkpop biedt kaarthouders voorrang bij verkoop komende edities

Kaartjes voor de editie van dit jaar zijn ook in 2021 geldig. Hierdoor hoopt het festival de economische impact van de maatregelen rond het coronavirus in de culturele sector op te vangen. „Als je je ticket houdt kunnen we er samen voor zorgen dat de 51e editie van Pinkpop alsnog een fantastische editie wordt”, staat op de website van het festival.

Daarnaast krijgt iedereen die zijn kaartje houdt ook voorrang bij de ticketverkoop van Pinkpop in 2022, 2023 en 2024. „Zo willen we je extra bedanken voor je steun!”