Schimmig schaakspel ’Hunt’ regiedebuut Squid game-acteur Lee Jung-jae

Een mislukte aanslag op de Zuid-Koreaanse president tijdens een staatsbezoek aan Washington wijst op een mol binnen een van de inlichtingendiensten van dit Aziatische land. In een poging om boven tafel te krijgen wie de verrader is, richten concurrerende diensthoofden Park Pyong-ho (Lee Jung-jae) en Kim Jung-do (Jung Woo-sung) hun blikken ook op elkaar. Het onderlinge wantrouwen is groot en wordt alleen nog maar versterkt als zij allebei een verborgen agenda blijken te hebben.

Gebeurtenissen van drie jaar eerder, toen een vreedzaam protest op bevel van de nog altijd zittende president met grof geweld werd gesmoord, spelen een belangrijke rol, net als aantoonbare corruptie. In hun schimmige wereld - waar brute marteling en zelfs moord in gevangenschap op schouderophalen kunnen rekenen - lijkt elk moreel kompas dolgedraaid. Wie er in dat tumult nog wel koers weet te houden, is in de met actie doorspekte spionagethriller Hunt de grote vraag.

✭✭✭