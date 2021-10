Jamie Spears en advocatenteam uit elkaar na dreiging aanklacht

Jamies advocaten zouden zich niet langer willen mengen in eventuele vervolgzaken. Volgens insiders zou zijn advocaat Vivian Lee Thoreen hem gezegd hebben een andere raadsman te zoeken om hem bij te staan en ze raadde hem vervolgens advocaat Alex Weingarten van de firma Willkie Farr & Gallagher aan. Volgens NBC is Weingarten akkoord gegaan en is de ’break-up’ van Spears en Thoreen ’in goed overleg’ gegaan.

Opvallend is dat The Sun meldt dat het juist Jamie was die de stekker uit de samenwerking met Thoreen zou hebben getrokken. De krant bericht eveneens dat Alex Weingarten Spears’ nieuwe advocaat is, maar claimt dat dat dus voornamelijk Jamies beslissing was.

Hoe dan ook zal Spears zich uiteindelijk moeten verantwoorden voor zijn acties gedurende de dertien jaar dat hij curator was, mocht Britneys advocaat hem inderdaad aanklagen. Hij wordt er onder meer van verdacht afluisterapparatuur in haar slaapkamer te hebben geïnstalleerd en hij zou zijn dochter tegen haar wil in hebben laten opnemen in een psychiatrische kliniek.

Op 12 november wordt er tijdens een nieuwe hoorzitting besloten of het curatorschap, dat tijdelijk overgenomen is door een door Britney voorgedragen curator, definitief opgedoekt wordt.