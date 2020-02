Beslaglegging op appartement Estelle Cruijff

Een steenrijke zakenman stelt dat Estelle hem maar liefst 160.000 euro verschuldigd is en hoopt nu middels de beslaglegging aan zijn geld te komen. Uit een juridisch document in handen van Shownieuws blijkt de schuld te gaan om achterstallige afbetalingen van een lening van zo’n 1,2 miljoen euro.

In 2017 trok Estelle bij de zakenman in de woning, waarna ze kort daarna het appartement van hem overkocht. Opmerkelijk genoeg leende ze het benodigde geld hiervoor bij dezelfde man. Inmiddels blijkt Estelle echter moeite te hebben met het aflossen van de lening en zou zij nu een betalingsachterstand hebben van 160.000 euro.

De advocaat van Estelle laat aan Shownieuws weten niet inhoudelijk op de kwestie in te willen gaan. „Wel kan ik u melden dat er op dit moment wordt getracht om tot een minnelijke regeling te komen. In ieder geval is het beeld dat mogelijk zou kunnen ontstaan dat mevrouw Cruijff haar verplichtingen jegens de crediteur niet nakomt, volkomen onjuist.”

Gelukkig is het niet alleen maar ellende in het leven van Estelle. In december 2019 bevestigde zij weer gelukkig in de liefde te zijn. ,,Voor mij is het alweer jaren geleden dat ik dit geluk heb gevoeld. Met Morad kan ik de hele wereld aan”, liet ze weten aan Privé.