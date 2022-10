Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe docu maakt prins met grond gelijk Andrew wéér in opspraak: ’Hij kon zijn broek niet dichthouden’

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Na de schikking met zijn vermeende slachtoffer dacht prins Andrew af te zijn van alle verhalen over zijn seksleven. Maar niets is minder waar. In de nieuwe documentaire Banished, die de vriendschap van de prins met misbruikmiljardair Jeffrey Epstein onder de loep legt, wordt er geen goed woord gerept over de hertog van York. Andrew wordt bestempeld als een ’idioot’, ’narcist’ en een ’seksverslaafde’. „Tijdens etentjes kwam regelmatig ter sprake dat Andrew zijn broek niet dicht kon houden.”