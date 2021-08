Opnieuw streep door festival Into The Great Wide Open

De afgelopen maanden werd gekeken naar een festival in aangepaste vorm, maar dat is in de huidige situatie niet mogelijk. „We willen niet het risico lopen dat er vanwege Into The Great Wide Open besmettingen ontstaan op Vlieland, waar geen quarantaine-faciliteiten zijn en het logistiek ingewikkeld is om positief geteste mensen veilig naar de wal te vervoeren”, laat een woordvoerder vrijdag weten.

Het kabinet besloot eerder dat festivals tot 1 september niet kunnen doorgaan. Op 13 augustus wordt bekend hoe het zit met de periode erna. ITGWO wilde die datum niet afwachten. „Stel, we krijgen groen licht, dan weten we te laat onder welke voorwaarden we een festival kunnen organiseren. Het is met de beste wil van de wereld niet mogelijk op zo’n korte termijn op een Waddeneiland een festival neer te zetten.”

Door nu al zelf de knoop door te hakken, loopt het festival wel de kans een bijdrage uit het Garantiefonds mis te lopen. „Voorop gesteld dat het heel goed is dat dit fonds er is voor de collega-festivals, kunnen wij dit doen omdat we een gezonde stichting hebben. En we hopen op de coulance van het Fonds Podiumkunsten, onze donateurs van het Vuurtorengenootschap, de Provincie Fryslân en de Gemeente Vlieland. Daarnaast ontvingen we al financiële steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.”