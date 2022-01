Prins William laat zijn kinderen niet te veel gamen

„We proberen te letten op de tijd dat ze achter schermen zitten”, zei de prins donderdag volgens Britse media tijdens een bezoek aan de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), de organisatie waar hij president van is.

Vooral George is volgens William „gefascineerd” door videospelletjes. „Hij is er het meest in geïnteresseerd. De andere twee zijn nog een beetje te jong, maar ze houden wel van films. Ik vind films en gamen zelf ook heel leuk.”