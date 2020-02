Oscarwinnaar Parasite passeert wereldwijd 200 miljoen dollar

Parasite gaat over een arm gezin dat op slinkse wijze een plek weet te bemachtigen in het leven van een steenrijke familie. De zwarte komedie won al vele tientallen prijzen, waaronder vier Oscars, de prestigieuze Gouden Palm tijdens het festival van Cannes en de publieksprijs van het IFFR in Rotterdam.

Ook in Nederland is Parasite een succes. Al 270.000 mensen zagen de film in de bioscoop. Het is daarmee de succesvolste Aziatische bioscoopfilm ooit in de Nederlandse bioscopen. De film draait op dit moment in meer dan 130 zalen.