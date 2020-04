Disclosure toegevoegd aan line-up eindshow 3FM Serious Request

De Britse houseact Disclosure. Ⓒ ANP

De Britse house-act Disclosure is toegevoegd aan de line-up van de eindshow van 3FM Serious Request: Never Walk Alone. Het recent uitgebrachte nummer Tondo van de groep is tot nu toe de meest aangevraagde plaat van de speciale corona-editie van Serious Request. Dit maakte 3FM-dj Sander Hoogendoorn zaterdagochtend bekend.