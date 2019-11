’Beste vriend Snoop Dogg overleden in de gevangenis’

De rapper zat vast voor een aanklacht wegens huiselijk geweld. Het is niet duidelijk hoe hij is gestorven. Vermoedelijk is hij maandag overleden. Bad Azz werd vrijdag opgepakt en zou dinsdag een rechtszitting hebben. Voor tienduizend dollar mocht hij op borgtocht vrij, maar daar heeft hij geen gebruik van gemaakt.

Bad Azz had hechte banden met Snoop Doggs leden van rapgroep Tha Dogg Pound Gangsta Crips en werkte samen met Ice Cube, Busta Rhymes en Tupac toen die nog leefde. Leden van de groep postten massaal hun medeleven en lijken daarmee de dood van Bad Azz te bevestigen.