Koen Pieter van Dijk snoof voor drie ton drugs op: ’Gat van 4 centimeter in neusschot’

„Veel, ik denk dat ik een kleine drie ton heb opgesnoven”, antwoordt de 30-jarige Van Dijk als hem wordt gevraagd hoeveel coke een mens moet snuiven om zijn tussenschot dusdanig te beschadigen dat er een operatie aan te pas moet komen. „Die arts keek met een zaklamp in mijn neus en zei: dit is geen slijtage, dit is een gat van 4 centimeter. Ze konden het alleen repareren door wat bot en kraakbeen uit een van mijn ribben te halen. Ze zijn vijfenhalf uur met me bezig geweest.”

Van Dijk is voor zijn verslaving opgenomen in een afkickkliniek. Inmiddels gaat het beter, maar de mediapersoonlijkheid bekent dat hij nog wel af en toe een terugslag heeft. Hij heeft het kunnen accepteren als anderen in zijn bijzijn wat drinken, „maar net als ieder ander mens heb ik weleens een slechte dag en op die dagen moet ik niet om negen uur ’s avonds in een sterrentent aan de bar gaan zitten. Dan gaat het fout.”