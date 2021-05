Nick Jonas naar ziekenhuis na ongeluk op set

De zanger en acteur raakte zaterdagavond tijdens het filmen van een nieuwe show gewond en werd met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Wat er precies was gebeurd en wat voor verwondingen Nick had was toen nog onduidelijk. „Ik voel me oké. Ik heb me wel eens beter gevoeld, maar het gaat goed met me”, zei Jonas daar voorafgaand aan The Voice over. Naast een gebroken rib heeft hij ook een aantal kneuzingen aan de val overgehouden. Waar de opnames voor waren wilde hij ook nu niet zeggen.

Het is niet de eerste keer dat de 28-jarige zanger in het ziekenhuis terechtkomt. In 2018 raakte hij in de sportschool geblesseerd aan zijn hand.