Zo heet de nieuwe James Bond-film

De film zal op 3 april 2020 in Engeland uitkomen. Een week later draait hij ook in de Amerikaanse bioscopen. Daniel Craig zal weer te zien zijn in de hoofdrol.

De opnames van de film kennen tot nu toe nogal wat tegenslagen. Kort nadat de komst van ’Bond 25’ was aangekondigd, werd er al afscheid genomen van regisseur Danny Boyle en nam Cary Joji Fukunaga het stokje over. Als de opnames eenmaal begonnen zijn, maakt Craig een enorme smakkerd op de set in Jamaica en hij moet geopereerd worden aan zijn enkel. De film is inmiddels al meerdere keren uitgesteld.

In juni loopt loopt tot overmaat van ramp een stunt helemaal verkeerd af. Een explosie zorgt ervoor dat een deel van de set instort en op een crewlid terechtkomt.