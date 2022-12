André Hazes vol vertrouwen het nieuwe jaar in: ’Het vuurtje brandt weer’

„Eergisteren is de eerste dag van de rest van mijn nieuwe leven begonnen. Het grootste cadeau wat ik mijzelf kon geven was het afgelopen jaar. Waar ik aan mijzelf kon werken”, zegt Hazes, die afgelopen jaar onder meer kampte met een burn-out en verslavingen. „Mijn leven onder controle kon krijgen en dat wat ik kapot had gemaakt, kon proberen te fixen. Te zoeken naar wat ik wil, wat mij gelukkig maakt en waar ik de energie van krijg waar ik zo naar op zoek was.”

Volgens Hazes is het vuur om aan zijn terugkomst te werken weer gaan branden nadat hij een paar weken geleden een aantal liedjes opgestuurd kreeg. „Ik hoorde liedjes die mij tranen in mijn ogen gaven van geluk. Zij vertelden wat ik voelde.” Hazes belde daarna direct met de schrijvers om te vragen samen te werken.

„De afgelopen twee dagen heb ik mij opgesloten met deze twee ongelooflijk getalenteerde mannen in de studio en ondanks de late uren en weinig slaap, voel ik me energieker en blijer dan ooit. Het vuurtje brandt weer.”