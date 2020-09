Chadwick Boseman gaf deel van salaris aan Sienna Miller

Volgens Miller wilde Boseman, die ook producent was voor de film, heel graag dat zij in de film zou spelen. Maar op het moment dat ze voor de film werd gevraagd had ze eigenlijk niet veel zin om weer te gaan acteren en daarom vroeg ze om een bedrag waarvan ze dacht dat ze het niet zou krijgen. „Ik twijfelde om weer te gaan werken want mijn dochter begon net met school en het was een onhandige tijd. Toen zei ik: ’Ik doe het als ik genoeg word betaald’”.

Uiteindelijk doneerde Boseman een deel van zijn salaris om ervoor te zorgen dat het bedrag waar Miller om vroeg haalbaar was. „Hij zei dat ik betaald krijg wat ik verdien, wat ik waard ben. Het is zo een beetje het meest verbazingwekkende dat ik ooit heb meegemaakt.”

Boseman overleed eind augustus op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Hij was al enige jaren ziek, maar had dat nooit publiekelijk bekendgemaakt.