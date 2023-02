Actrice Marijke Merckens (83) overleden

Merckens, geboren als Marijke Ouwejan, stierf al vorige week donderdag in Harfsen. Ze is 83 geworden. Haar uitvaart was afgelopen dinsdag. Ze had darmkanker en heeft gekozen voor euthanasie.

Ze groeide op in toenmalig Nederlands-Indië, maar zat in Arnhem een tijdje op de toneelschool. Na haar werk bij Sonneveld was ze verbonden aan de Haagse Comedie, voorganger van Het Nationale Theater, en andere gesubsidieerde gezelschappen. Maar in de vrije sector was ze ook vaak op het toneel te zien, in diverse stukken.

Pipo de Clown

Haar tv-debuut was in de beroemde tv-serie voor kinderen over Pipo de Clown (Pipo en de Waterlanders). Een andere kinderserie waaraan ze meewerkte was De Zevensprong. Ze zong ook met Trea Dobbs en Ria Valk in de tv-shows waarin Rob de Nijs centraal stond. Op tv was ze verder te bewonderen in producties als Villa des roses, Mensen zoals jij en ik, Moordspel, Oppassen!!!, Ha, die pa!, Medisch Centrum West en In de Vlaamsche pot.

In oktober 1965 presenteerde ze het Grand Gala du Disque, destijds een tv- en muziekevenement van formaat. Twee jaar later had ze zelfs een eenmalige tv-show.

Ze speelde ook in films, onder meer in Ik ben Joep Meloen en Een vlucht regenwulpen. Merckens onderbrak haar loopbaan langdurig om aandacht te besteden aan haar gezin.