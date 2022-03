Chris Rock reageert na klap van Will Smith bij Oscars

De 57-jarige comedian Chris Rock stond woensdagavond - volledig in het wit gekleed - op de planken van het Wilbur Theater in Boston. Hij werd duidelijk emotioneel van het warme onthaal dat hij kreeg van de aanwezige toeschouwers. „Hoe was jullie weekend?”, vroeg hij met een kwinkslagje, maar wel met tranen in de ogen.

„Ik heb niet veel te zeggen over dat (incident, nvdr.), dus als je daarvoor naar hier gekomen bent...”, zo verklaarde Rock alvorens kort te pauzeren. „Mijn hele show voor vanavond was al uitgeschreven voor afgelopen weekend. Ik ben nog altijd aan het verwerken wat er allemaal gebeurd is. Op een gegeven moment zal ik er wel over praten. Het zal ernstig zijn. Het zal grappig zijn. Maar nu ben ik hier gewoon om wat grappen te vertellen”, aldus Rock voor hij met zijn eigenlijke show begon.

Rock is momenteel bezig met zijn ’Ego Death Tour’. De ticketverkoop van de tournee kende een enorme boost sinds het incident op de Oscaruitreiking.

Een bezoeker van de show schreeuwde volgens Variety vanuit de zaal: ’F*ck Will Smith’, maar Rock liet zich niet tot een reactie verleiden. „Ik ga wat grappen vertellen. Het is fijn om er even uit te zijn.”

Woensdag werd duidelijk dat de organisatie achter de filmprijzen, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, sancties voor Smith overweegt. De acteur bood een dag na de klap, die hij uitdeelde vanwege een grap over de ziekte van zijn echtgenote, zijn excuses aan.