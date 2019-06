Eenmalige one-manshow McKellen voor goed doel

„Ik heb dit jaar de tijd van mijn leven, dankzij de tournee van mijn nieuwe show in Engeland”, zegt McKellen in een statement. „Nu wordt het extra bijzonder om terug te keren naar Broadway, 50 jaar na mijn debuut. Zeker als ik zo het inspirerende werk van Only Make Believe kan steunen. Dus kom en vier het met mij mee!”

Only Make Believe maakt gratis theater voor kinderen in ziekenhuizen, zorginstanties en speciale onderwijsprogramma’s.

De show van de 80-jarige acteur heet Ian McKellen On Stage: With Tolkien, Shakespeare, Others …And You!, en zal op 5 november worden opgevoerd.