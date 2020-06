Marga Bult ontroerd door verrassing Meilandjes

Bij het bericht deelt ze ook een kiekje van de magnumfles wijn die ze heeft gekregen van de realitysterren uit Frankrijk. Op het kaartje staat: „Marga, bedankt voor je inzet en goede zorgen. Je bent een groot voorbeeld voor velen. Met deze magnum kun je snel eens lekker wijnen wijnen wijnen. Santé! De familie Meiland.”

Aan Vrouw vertelde Marga terugblikkend op haar werkzaamheden als verpleegster in een zorghotel: „Het was echt ongelooflijk hoe hard er werd gewerkt. Men was zo flexibel, iedereen stond voor elkaar klaar. Echt hoor, dat gevoel van saamhorigheid, dat je met z’n allen denkt: we moeten die ziekte overwinnen. Ik heb niet één keer meegemaakt dat iemand klaagde.”

Ook zei ze van plan te zijn het zingen te combineren met werken in de zorg. „Mijn hulp is nu niet meer nodig, maar ik wil dit blijven doen. Ik ga zingen en zorgen, of andersom.”