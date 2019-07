Dotan gaat optreden in Amerika

Op Twitter schrijft Dotan: „Ik kan niet geloven dat ik dit aan het opschrijven ben, maar ik ga in november voor het eerst optreden in Amerika! Acht shows doe ik in totaal. Ik ben door het dolle heen.”

Op 3 november begint Dotan in Canada, daarna volgen in Amerika: Philadelphia, Vienna, New York, Boston, Evanston, Denver en Los Angeles. Zijn tournee begint op 7 september in Zürich.