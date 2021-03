André Hazes herenigd met zoontje

In een video op Instagram Stories is te zien hoe vader en zoon in de weer zijn met klei. „Je moet je eigen piemel kleien”, zegt André lachend.

Ⓒ Instagram Stories

André en Monique maakten woensdag bekend uit elkaar te zijn. Het stel was sinds vorig jaar februari weer bij elkaar, nadat de zanger enkele maanden een relatie met Bridget Maasland had.

Hazes erkende zich nu samen in een huis met influencer Sarah van Soelen te bevinden. Ze hebben geen relatie, maar de zanger sluit niets uit.