Linda Hakeboom ondergaat ivf-behandeling: ’Mogelijk onvruchtbaar door chemo’

„Nee,ik heb geen rammelende eierstokken. Het probleem nu alleen is, dat die eierstokken over een paar weken wellicht nooit meer functioneren”, vertelt Hakeboom in haar vlog voor LINDA. Door middel van vlogs deelt zij haar ervaringen over de diagnose borstkanker. „Maar het stomme is, als je geconfronteerd wordt met onvruchtbaarheid, ga je toch denken: ’wat als?’”

In de video is te zien hoe Hakeboom thuis op de bank zelf de prikken toedient. „Aan de ene kant word ik straks waarschijnlijk onvruchtbaar van die chemo en aan de andere kant ben ik me nu supervruchtbaar aan het maken”, vertelt ze, terwijl ze de prikken toedient. „Dat is toch heel raar, dat het zo snel van het een naar het ander gaat op dit moment.”

Half augustus kreeg Linda Hakeboom te horen dat ze borstkanker heeft. Eind augustus kwam daar nog meer slecht nieuws bij: er werden ook uitzaaiingen aangetroffen.