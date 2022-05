Sarah Jessica Parker heeft geen contact meer met ’Mr. Big’

’SJP’ heeft Noth, die de rol van Mr. Big speelde in Sex And The City, de twee daarop volgende SATC-speelfilms én de eerste aflevering van de reboot And Just Like That..., niet meer gesproken sinds hij onder vuur kwam te liggen. Omdat Parker eveneens aan de reboot verbonden was als een van de uitvoerend producenten, bevond ze zich naar eigen zeggen in een lastig parket.

„Dat maakte het allemaal nog moeilijker, als je hier ook als producent mee om dient te gaan. Ik weet het gewoon allemaal niet, het was...ja, wat zal ik zeggen? Het was gewoon heel pijnlijk.”

Noth (67) verloor meerdere acteerklussen nadat bekend werd dat meerdere vrouwen hem van seksueel misbruik beschuldigden. Ook werd hij uit de laatste aflevering van And Just Like That... gemonteerd, waar er eerst nog wel een rol voor hem was weggelegd.