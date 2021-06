Grootste show Danny Vera bijna uitverkocht

Het concert staat gepland op 24 december. De Ziggo Dome gaat ervan uit dat de zaal dan weer maximaal bezet kan worden; de locatie kan dan zo'n 17.000 mensen ontvangen. Dit aantal is voor het concert van Danny Vera dus bijna gehaald.

Tijdens het kerstconcert zal Danny nummers van zijn vorig jaar verschenen album The New Now spelen, maar ook komen oude liedjes voorbij. De chansonnier stond jarenlang in kleine zalen, en had in 2019 zijn grootste hit met het nummer Roller Coaster.