Amerikaanse sportzender schakelt over op puppy’s

Vanwege het coronavirus zijn de nationale competities in het basketbal, american football en voetbal gestaakt. Ook de honkbalcompetitie, die begin april van start zou gaan, is uitgesteld. Een woordvoerder van ESPN laat aan The Wrap weten dat het de mogelijkheid onderzoekt om eerder gespeelde wedstrijden integraal te herhalen, maar de zender heeft nog tijd nodig om de rechten daarvoor te bemachtigen.

ESPN2 zendt maandagavond daardoor maar liefst zes uur lang programma’s uit waarin puppy’s centraal staan. Het gaat daarbij om verschillende hondencompetities, een talkshow over honden en een reportage over de speciale band tussen een gehandicapt jongetje en zijn hond.