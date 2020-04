Dua Lipa en Miley Cyrus zetten samenwerking op laag pitje

Een tijdje geleden had Lipa in een radio-interview de samenwerking met Cyrus onthuld, maar de twee hebben sindsdien besloten om hun gezamenlijke nummer toch niet uit te brengen. „We hebben besloten dat het lied dat ik en Miley oorspronkelijk wilden uitbrengen, toch niet het juiste nummer voor ons was”, liet Lipa weten.

Of er op een later moment toch nog een samenwerking komt, weet Lipa nog niet. „We hebben op dit moment nog niks nieuws maar hopelijk komen we weer samen om wat te maken, want we willen dat wel heel graag doen.”