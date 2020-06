Henk Poort: ’Liever ontroering dan bekendheid’

„Ik ben het vak ingegaan omdat ik wilde zingen en wilde acteren”, legt Henk uit. „Ik wilde helemaal geen BN’er worden.”

Henk had als musicalacteur en operazanger al heel wat ervaring, maar verwierf vorig jaar (opnieuw) nationale bekendheid dankzij zijn deelname aan het tv-programma Beste Zangers. Ondanks de coronacrisis is hij niet bang om snel weer in de vergetelheid te raken. „Als ik het ’momentum’ verlies, so be it. Ik heb liever dat mensen na een voorstelling naar me toe komen en zeggen dat ze ontroerd zijn of gelachen hebben.”