Marieke Elsinga maandag terug bij Qmusic: ’Megazin in’

Ze heeft er „méga veel zin in”, schrijft Elsinga, die afgelopen maand haar werkzaamheden tijdelijk neerlegde om haar „energie terug te krijgen.” Ze is ’dit geweldige clubje mensen (voor én achter de schermen)’ dankbaar, vervolgt de presentatrice op Instagram, dat ze ’even op de rem heeeft mogen trappen en alle tijd kreeg’.

Elsinga liet in april via een audiobericht, dat haar collega Mattie Valk afspeelde, aan het publiek weten het even rustiger aan te gaan doen. „Ik krijg heel vaak de vraag: hoe hou je dat vol? Dat je radio maakt én televisie”, vertelde Elsinga. „Mijn antwoord is dan altijd: ik vind het gewoon het allerleukste om te doen. Het geeft mij heel veel energie. Maar de laatste tijd merk ik dat het me juist energie kost. En daarom heb ik besloten heel even op de rem te trappen.”

Valk benadrukte dat Elsinga geen burn-out had. „Ze heeft gewoon even pauze nodig. Ik ken Marieke bijzonder goed, want ze is echt een goede vriendin van mij. En ik weet dat dit haar zoveel moeite kost om deze beslissing te nemen. Ik hoop gewoon dat ze zich even kan overgeven aan het gevoel van niks moeten.”