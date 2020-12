Zangeres Tabitha nerveus voor bevalling: ’Brengt veel angsten met zich mee’

Daarbij benadrukt Tabitha dat ze erg emotioneel is, pijn heeft, maar ook heel gelukkig is. „Het mooiste wat ons ooit is overkomen, we missen je nu al en je bent er nog niet eens”, vervolgt de zangeres

Toch heeft ze angsten. „Dan denk ik even aan alle vrouwen om mij heen die in de afgelopen tijd een miskraam hebben gehad, en hoe reëel mijn angst was en hoe enorm sterk deze vrouwen zijn”, schrijft ze. „En als ik dan even denk de touwtjes in handen te hebben dan voel ik jou schoppen in mijn buik en weet ik dat het oké is om los te laten. Alles is oké.”

Tabitha en haar vriend Mauron maakten eind oktober bekend in verwachting te zijn van hun eerste kindje.