Shawn Mendes en Camila Cabello verbreken relatie na twee jaar

„Hey allemaal, we hebben besloten om te stoppen met onze relatie, maar onze liefde voor elkaar als mens is sterker dan ooit. We begonnen als elkaars beste vrienden en dat zullen we ook blijven. We willen iedereen bedanken voor alle support die we gedurende ons samenzijn hebben gekregen”, aldus Shawn en Camila.

De breuk komt als een verrassing omdat het paar net samen Halloween heeft gevierd en daar meerdere kiekjes van op Instagram plaatste. Fans reageren dan ook geschokt. „Nee!! Niet mijn favoriete koppel uit elkaar please....jullie zijn zo leuk samen! Ik vind dit echt heel erg jammer”, schrijft een volger op sociale media. Een ander zegt: „Damn...net voor de feestdagen gaan deze twee uit elkaar. Dat is niet het nieuws waar we op zitten wachten. Maar ik hoop dat jullie beide gelukkig worden, ook al is het niet meer met elkaar.”

Mendes en Cabello begonnen met daten in juli 2019 nadat ze hun hitsingle Señorita opnamen. „We kenden elkaar al sinds 2015 en er was altijd wel ’iets’ tussen ons, maar we waren destijds gewoon nog heel jong. Toen we een paar jaar later weer samenwerkten kwam dat gevoel terug”, aldus Camila in een eerder interview.