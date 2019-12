Gordon viert kerst in brandende zon

Gordon heeft al jaren een appartement in Kaapstad, een van de drie hoofdsteden van Zuid-Afrika. Hij geniet tijdens eerste kerstdag van een heerlijke ochtendwandeling langs het strand van de zonovergoten stad. „Lekker in het zonnetje met m’n kerstmuts op. Toch heerlijk, kerst vieren in de zon”, vertelt de zanger en presentator in een video op Instagram.

„Niet te veel eten allemaal”, geeft Goor als tip mee aan zijn volgers. „Dat doe ik wel.”

Het jaar 2019 stond voor de zanger en presentator volledig in het teken van gezondheid. Gordon rekende af met zijn drank- en drugsverslaving én besloot flink te gaan sporten. Het resultaat deelde hij eerder deze maand op Instagram.