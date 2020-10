Foto van Filip en Delphine breekt sociale mediarecords

Het koningshuis kreeg ook nog nooit zoveel reacties. „U bent ons lichtpuntje in deze donkere tijden”, aldus één van de mensen die een commentaar achterlieten. „Koning Filip toont dat hij meer moed en verstand heeft dan zijn vader. Dit had al zo lang moeten zijn, de helft van hun leven is al voorbij”, schreef iemand anders.

Het beeld is op Instagram niet anders. Daar werden de recente filmpjes van de militaire training van prinses Elisabeth weliswaar meer dan 20.000 keer bekeken, maar geen bericht kreeg 12.000 ’likes’ zoals de donderdag openbaar gemaakte foto van het treffen tussen Filip en Delphine vorige week in het kasteel van Laken. Daar zijn ook honderden reacties achtergelaten in het Frans, Engels en Nederlands waarin het familietreffen wordt toegejuicht.

Historische foto

Alle Vlaamse kranten pakten vrijdag groot uit en plaatsen de historische foto op de voorpagina’s. ’Het was een warme ontmoeting’ kopte Het Nieuwsblad met een zin uit de gezamenlijke verklaring van koning en kunstenaar. ’Koning Filip sluit halfzus Delphine in de armen’ meende de Gazet van Antwerpen, ’Royaal ontvangen en dat verdiende ze’, schreef Het Laatste Nieuws. ’Historisch’ noemde De Morgen de ontmoeting en noteerde over de koning ’Hij kan het dus wel’.

Dat laatste was een verwijzing naar een pijnlijke, oude uitspraak van een hofmaarschalk uit 1991 over de geschiktheid van Filip voor het koningschap. Volgens Herman Liebaers kon Filip het niet, een uitspraak die de huidige koning jarenlang heeft achtervolgd.

Delphine kreeg op 1 oktober met een uitspraak van Hof van Beroep de bevestiging dat ze een dochter is van de gepensioneerde koning Albert II, een bevestiging waarvoor ze ruim zeven jaar juridische strijd moest leveren. Ze kreeg ook de koninklijke achternaam en de prinsessentitel. Halfbroer koning Filip nodige haar binnen een week uit voor een kennismakingsgesprek. De ontmoeting duurde drie uur.