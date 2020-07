Tom Hanks haalt uit naar mondkapjes-weigeraars

„Er zijn drie dingen die we moeten doen om weer een dag verder te komen: een mondkapje dragen, afstand houden en je handen wassen. Het zijn hele simpele dingen en iedereen die dat niet kan opbrengen moet zich doodschamen. Wees niet zo’n eikel en gebruik je boerenverstand”, aldus Hanks, die zelf besmet raakte met het virus toen hij in maart met zijn vrouw Rita Wilson in Australië zat voor filmopnames. Ook zij raakte geïnfecteerd.

Het paar is goed hersteld van het virus. „We hebben ons 10 dagen lang echt slecht gevoeld, maar gelukkig niet levensbedreigend. We werden geïsoleerd om anderen niet te besmetten en dat doen we tot op de dag van vandaag nog steeds.”