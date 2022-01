Premium Het beste van De Telegraaf

De twee gezichten van Bob Saget: brave tv-komiek had ook heel andere kant

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Wie van de generatie vóór TikTok, Instagram en YouTube, groot geworden in de jaren ’90, herinnert zich niet hoe men met het hele gezin voor de buis kroop voor America’s Funniest Home Videos. Bob Saget, de donkerharige presentator die de lachwekkende amateuristische filmpjes aan elkaar praatte, won met gemak de Nederlandse televisiekijker voor zich. Toch was de charmante man als comedian ook niet vies van de harde ranzige humor en aarzelde hij niet om tegen schenen te schoppen. Maar juist tegen wat het eind van zijn leven bleek te zijn, was hij klaar met alle verdeeldheid en wilde hij nog maar één ding: mensen een goede tijd bezorgen.