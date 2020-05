Roy Donders zoekt de liefde nu via TV

Roy Donders is er klaar voor. Via een datingshow op televisie wil hij zijn nieuwe liefde vinden. Ⓒ Linda van den Broek

De makers van het SBS 6 programma Lang Leve De Liefde keken wel heel raar op toen ze een mailtje ontvingen van ROY DONDERS. In eerste instantie dachten ze dat het een grap was van de ’stylist van het zuiden’, die bekend werd door zijn huispakken. Zijn deelname aan het datingprogramma neemt hij echter heel serieus. De grote vraag is natuurlijk of deze week op tv zijn tijdelijke huisgenoot BRIJAN de ware blijkt te zijn...