Johnny de Mol moet nu al harde keuzes maken

Premium TV

Mylou Frencken: ’Meedoen aan De slimste mens? Nooit’

Mylou Frencken is niet weg te denken in het decor van Met het mes op tafel: ze staat achter de bar en is huiszangeres in de kennis- en blufquiz van Omroep MAX. „Het leek mij een leuke en gezellige manier om een tijdje iets zichtbaars op tv te doen. Inmiddels is dat bijna 25 jaar geworden!”