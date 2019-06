Kees Jansma: ’Het draaide te veel om mij’

De 71-jarige voetbalpresentator gaf eerder dit jaar toe dat hij een scheve schaats had gereden. „Ik zoek naar veiligheid en rust, maar zodra ik het heb, word ik onrustig. Ik wilde dat ik beter was op dat gebied, maar dat ben ik niet en ik heb niet de illusie dat ik er nog iets aan kan veranderen, op mijn 71e”, aldus Jansma, die stopt met het presenteren van tv-programma’s, in gesprek met Volkskrant Magazine.

„Maar meer dan het voorgaande wil ik over de huidige situatie niet zeggen, want ons gezin probeert nu juist de rust te hervinden. Ik ben een mens, van vlees en bloed, ik val en sta weer op”, gaat hij verder.

Dat allerlei mensen nu iets van de situatie vinden, neemt Jansma voor lief omdat hij ’toevallig een quasibekende Nederlander is’. „Het zij zo. Ik ga daar niet over zeuren, niet in verdedigende zin in ieder geval. Ik mág daar niet over zeuren.”